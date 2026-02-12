Raimund startet stark auf der Großschanze

Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund hat sich drei Tage nach dem Gold von der Normalschanze auch beim Umzug auf die große Schanze von Predazzo in Medaillenform präsentiert. Der 25-Jährige belegte in den drei Durchgängen des ersten Trainingstages die Plätze sechs und zweimal zwei.

"Platz zwei würde ich am Samstag auf jeden Fall nehmen", meinte Raimund mit Blick auf die Entscheidung (18.45 Uhr/ZDF und Eurosport): "Ich merke immer noch hier und da ein paar Fehler, es ist noch ein bisschen mehr drin. Ich bin guter Dinge."

Für die klare Tagesbestweite sorgte der slowenische Topfavorit Domen Prevc, der den letzten Durchgang mit 143,5 m gewann. In Durchgang eins und zwei lag Prevc allerdings hinter Raimund, dort setzten sich der Österreicher Jan Hörl und der Japaner Ren Nikaido an die Spitze.

Gute Leistungen zeigte auch Felix Hoffmann mit den Plätzen zehn und fünf, ehe Durchgang drei eher mäßig lief (Rang 22). Der zweimalige Olympiasieger Andreas Wellinger (13., 13., 14.) sprang solide, Routinier Pius Paschke (40., 34., 35.) hatte noch große Probleme mit der Schanze.

Bei den Frauen lief nach dem schwachen Abschneiden auf der Normalschanze auch im ersten Training auf der Großschanze wenig zusammen. Ein achter Rang von Vizeweltmeisterin Selina Freitag war die einzige Top-10-Platzierung der vier deutschen Springerinnen in den drei Durchgängen. Den besten Eindruck hinterließen die slowenische Topfavoritin Nika Prevc sowie Norwegens Olympiasiegerin Anna Odine Ström und deren Landsfrau Eirin Maria Kvandal.