Rees hadert: Zu früh zurückgekehrt nach Corona

Auftaktsieger Roman Rees ist laut eigenen Angaben nach seiner Corona-Infektion zu Saisonbeginn zu früh in den Wettkampfbetrieb der Biathleten zurückgekehrt. "In der Nachbetrachtung hätte ich vielleicht noch eine Woche früher heim sollen nach Östersund", sagte der 30-Jährige in einer Medienrunde: "Hochfilzen hätte ich mir sparen können. Da war ich auf dem Weg der Genesung, war gesund, aber nicht erholt. Einfach richtig platt und erschöpft."

Im Weltcup reiche es nicht, "nur gesund zu sein. Wenn man nicht fit ist, macht es keinen Sinn", führte der Schwarzwälder aus: "Wir haben gedacht, dass es besser wird und ich einigermaßen frisch bin. Aber ich hatte einfach keine Energie." Nach seinem 56. Platz im Sprint hatte Rees den Verfolger von Östersund krankheitsbedingt ausgelassen, sechs Tage später war er in Hochfilzen bereits wieder mit den Plätzen 31 und 44 zurückgekehrt.

Daraufhin musste er eine längere Wettkampfpause einlegen. "Es hat mich nicht ganz aus der Bahn geworfen. Ich konnte die Zeit über Weihnachten dann mit einem konsequenteren Aufbau über zweieinhalb Wochen nutzen" sagte er: "Das war echt in Ordnung." Mittlerweile habe er "gesundheitlich gar keine Einschränkungen mehr" und peile am Samstag (14.30 Uhr) im Sprint sowie am Sonntag (14.45 Uhr/jeweils ZDF und Eurosport) im Verfolger die Rückkehr in die Top Ten an.