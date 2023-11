Regierender Bürgermeister Wegner bekräftigt Zustimmung für Berliner Olympiabewerbung

Anzeige

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat die Zustimmung des Senats für eine Bewerbung der Hauptstadt um Olympische und Paralympische Spiele bekräftigt. "Wir unterstützen die Idee mit Nachdruck und finden den Plan einer nationalen Bewerbung großartig", sagte Wegner am Sonntag bei einem Dialogforum des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).

Es gehe darum, Spiele mit den Menschen zu entwickeln. "Wir reden über die Spiele 2036 oder 2040, wobei 2036 eine besondere Chance für unsere Stadt und unser Land wäre", sagte Wegner.

Der DOSB hatte zu dem Dialog eingeladen, um Anregungen, Ideen und Kritik für den Entscheidungsprozess über eine mögliche Bewerbung zu sammeln. Die Mitgliederversammlung des DOSB soll am 2. Dezember in Frankfurt am Main in einer "Frankfurter Erklärung" das Warum einer Bewerbung beantworten.