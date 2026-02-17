Reiten: Olympiasieger Jung trauert um Erfolgspferd Sam

Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung trauert um sein Erfolgspferd Sam. Wie Jung in den Sozialen Netzwerken mitteilte, ist der Württemberger Wallach im Alter von 26 Jahren verstorben. Zusammen mit Sam schaffte der 43-Jährige Historisches: Als erster Vielseitigkeitsreiter war er gleichzeitig Olympiasieger, Welt- und Europameister in der Einzelwertung.

"Heute Abend habe ich meinen besten Freund verloren", schrieb Jung: "Wir haben alle Meilensteine Seite an Seite erreicht, und jahrelang hat es mich glücklich gemacht, dich auf der Weide grasen zu sehen. Danke für die 20 gemeinsamen Jahre."

Ihren sportlichen Höhepunkt erlebten Jung und sein Paradepferd 2012 in London: Dort gewannen sie sowohl Einzel- als auch Mannschaftsgold und schrieben damit Geschichte. In dieser Phase war Jung gleichzeitig Olympiasieger, Welt- und Europameister. 2016 in Rio wiederholte das Paar den Einzel-Olympiasieg.

Am Ende der Saison 2018 wurde Sam bei den German Masters in Stuttgart aus dem Turniersport verabschiedet. Acht Jahre lang durfte das Pferd anschließend auf Jungs Hof seinen Ruhestand genießen.