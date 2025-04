Rekord im Visier: Brüder-Trio rudert über den Pazifik

Drei Brüder, ein Ziel: Ein schottisches Familien-Trio will in Rekordzeit über den Pazifischen Ozean rudern. Ewan, Jamie and Lachlan MacLean sind am Samstag von Peru aus aufgebrochen, um mit ihrem Spezialboot aus Carbonfaser in rund vier Monaten die 14.500 Kilometer entfernte australische Metropole Sydney zu erreichen.

Das Mammutprojekt der Brüder aus Edinburgh, die schon den Atlantik überquert haben, dient einem guten Zweck: Über eine Million Dollar will das Trio für Trinkwasserprojekte in Madagaskar sammeln. "Wir werden nonstop rudern, ohne externe Unterstützung, also werden wir auf uns allein gestellt sein," sagte Lachlan MacLean der Nachrichtenagentur AFP vor der Verabschiedung in Lima zu Dudelsack-Klängen.

"Eine der größten Herausforderungen ist der Schlafmangel. Man rudert Tag und Nacht kontinuierlich in Schichten," erklärte Ewan, der älteste der McLean-Brüder. "Es ist absolut erbarmungslos." Der Plan sieht vor, alle 24 Stunden für fünf bis sechs Stunden zu schlafen und zwölf bis 14 Stunden pro Tag zu rudern.

Im Jahr 2020 brachen die Brüder bereits drei Weltrekorde bei der Überquerung des Atlantiks, ohne vorher jemals professionell gerudert zu haben. Mehr als 260.000 Dollar sammelten die MacLeans damals für wohltätige Zwecke.