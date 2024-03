Rekordjäger Odermatt nach dem ersten Durchgang Dritter

Anzeige

Die Siegesserie von Ausnahme-Skirennläufer Marco Odermatt droht zu reißen. Der Olympiasieger und Weltmeister aus der Schweiz, der bereits den Gesamtweltcup und die Kristallkugel im Riesenslalom sicher hat, kam am Samstag beim Riesentorlauf in Aspen/Colorado auf eisiger Piste im ersten Lauf nicht über Rang drei hinaus.

Odermatts Rückstand vor dem zweiten Durchgang (21.00 Uhr MEZ/Eurosport) auf den Norweger Alexander Steen Olsen beträgt 0,32 Sekunden. Auf Rang zwei liegt Odermatts Teamkollege Loic Meillard (+0,09).

Odermatt hat saisonübergreifend elf Riesenslalom-Siege nacheinander gefeiert, acht davon in diesem Winter. Nach seinem Erfolg vom Freitag an gleicher Stelle steht der 26-Jährige bei zwölf Weltcupsiegen 2023/24, den Rekord in einer Saison (13 Siege) halten Ingemar Stenmark (1979), Hermann Maier (2001) und Marcel Hirscher (2018).

Als bester Deutscher geht Alexander Schmid in den zweiten Durchgang. Der Parallel-Weltmeister aus Fischen, der im Frühjahr 2023 durch einen Kreuzbandriss zurückgeworfen wurde, hat als Elfter 1,18 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Auch Anton Grammel (Kressbronn) auf Rang 25 (+2,20) und Fabian Gratz (Altenau) als 27. (+2,46) schafften es ins Finale der besten 30.