Rhein-Ruhr: "Goldener Sonntag" für 3x3-Basketballerinnen

Durch einen "goldenen Sonntag" für die 3x3-Basketballerinnen stehen bei den World University Games Rhein-Ruhr für die deutschen Gastgeber nach dem ersten Wochenende sechs Goldmedaillen zu Buche. Das "Team Studi" verbuchte neben dem Doppeltriumph der Korbjägerinnen drei weitere Podestplätze.

In Bochum spielte sich die einheimischen 3x3-Basketballteams der Frauen in einen wahren Goldrausch. Nach dem Erfolg im Rollstuhl-Wettbewerb durch einen 12:11 (10:10)-Finalsieg gegen Spanien nach Verlängerung setzten sich Paris-Siegerin Elisa Mevius und ihre drei Teamkolleginnen im Endspiel der olympischen Variante mit 21:15 gegen China durch.

"Ich freue mich sehr für unsere 3x3-Teams, die herausragend aufgetreten sind. Der Goldmedaillengewinn bei den Damen ist der verdiente Lohn. Vor diesem Publikum zu spielen, ist sicher etwas ganz besonderes", sagte der zuständige Vizepräsident Armin Andres vom Deutschen Basketball Bund (DBB).

Auch die Wasserspringer, die bisher schon drei Siege feiern konnten, lieferten in Berlin am Turm wieder Medaillen ab. Die Synchronspringer Jaden Eikermann/Luis Carlo Avila Sanchez holten Silber, und Pauline Pfeif gewann im Einzelspringen Bronze. Bei den Taekwondo-Wettbewerben in Essen musste sich Supharada Kisskalt unterdessen in der 49-kg-Klasse erst im Finale geschlagen geben.