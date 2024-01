Riesenslalom am Kronplatz: Gut-Behrami führt

Anzeige

Skirennläuferin Lara Gut-Behrami hat beim Riesenslalom am Kronplatz Kurs auf ihren 42. Weltcup-Sieg genommen. Die 32 Jahre alte Super-G-Olympiasiegerin aus der Schweiz geht mit einem komfortablen Vorsprung ins Finale (13.30 Uhr/BR und Eurosport), in dem sie in der "ewigen" Bestenliste mit der großen Schwedin Anja Pärson auf Platz sechs gleichziehen kann.

Gut-Behrami liegt nach dem ersten Lauf bei guten Verhältnissen in Südtirol 0,59 Sekunden vor Alice Robinson aus Neuseeland. Dritte ist Olympiasiegerin Sara Hector aus Schweden (+0,68), die zuletzt in Jasna/Slowakei gewonnen hatte.

In Abwesenheit der Weltcup-Dominatorin Mikaela Shiffrin, die nach ihrem schweren Sturz von Cortina d'Ampezzo pausiert, und der früheren Weltmeisterin Petra Vlhova (Kreuzbandriss) peilt Gut-Behrami außerdem ihren fünften Saisonsieg an. Im Riesenslalom hat die Olympia-Dritte die ersten beiden Rennen in diesem Winter gewonnen und in den folgenden fünf zweimal Rang zwei belegt, dazu gewann sie zweimal im Super-G.