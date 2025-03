Riiber geknackt: Kombinierer Geiger gewinnt WM-Revanche

Kombinierer Vinzenz Geiger hat die WM-Revanche gewonnen und Norwegens Topstar Jarl Magnus Riiber ausgerechnet in dessen Heimatstadt Oslo geknackt. Der Oberstdorfer setzte sich beim Weltcup am Holmenkollen in einem packenden Zielsprint gegen den Rekordweltmeister durch und feierte seinen siebten Saisonsieg.

"Ich konnte mir das richtig gut einteilen. Jetzt denke ich nur noch von Rennen zu Rennen", sagte Geiger im ZDF. Damit wahrte Geiger auch seine Chancen auf den Gewinn des Gesamtweltcups. Bei noch drei ausstehenden Rennen führt Riiber (1395 Punkten) nur noch mit 71 Zählern vor Geiger (1324) - noch sind maximal 300 Punkte zu gewinnen. Riiber würde als erster Kombinierer zum sechsten Mal die Gesamtwertung gewinnen, für Geiger wäre es die erste Kristallkugel.

Bei der WM in Trondheim hatte Riiber, der zum Saisonende seine Karriere beendet, beide Einzeltitel gewonnen. Geiger holte mit der deutschen Mannschaft den Team-Titel - auch weil der Norweger Jörgen Graabak im Springen disqualifiziert wurde.

Dritter wurde am Samstag der Österreicher Franz-Josef Rehrl. In Wendelin Thannheimer (6.), Johannes Rydzek (7.) und Julian Schmid (10.) liefen auch die drei weiteren Oberstdorfer aus dem Gold-Quartett von Trondheim in die Top 10.