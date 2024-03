Riiber vor 15. Saisonsieg - Rydzek und Geiger schwach

Anzeige

Norwegens Kombinationsstar Jarl Magnus Riiber ist in Topform aus seiner kurzen Pause zurückgekehrt und hat seinen 15. Saisonsieg quasi sicher. Beim Heimspiel in Oslo sprang der 26-Jährige mit 134,0 m die deutliche Bestweite und geht mit gewaltigen 1:18 Minuten Vorsprung auf den Österreicher Johannes Lamparter in den Langlauf ab 14.00 Uhr.

Mit seinem 15. Erfolg in diesem Winter würde Riiber die Bestmarke für Siege in einer Saison ausbauen. Mit bislang 71 Karrieresiegen ist der Dominator auch in dieser Kategorie Rekordhalter vor dem Finnen Hannu Manninen.

Die deutschen Kombinierer können nur noch leise auf das Podest hoffen. Terence Weber (Geyer) als Vierter (+1:30 Minuten) und David Mach (Buchenberg) als Sechster (+1:40) sind zwar vorne dabei, gehören aber nicht zu den Besten in der Loipe. Die stärksten deutschen Läufer liegen deutlich zurück: Johannes Rydzek als 21. (+3:04) und Vinzenz Geiger als 23. (+3:09) enttäuschten auf der Schanze.

Riiber, der bereits als Gewinner des Gesamtweltcups feststeht, hatte zuletzt leicht angeschlagen die Rennen in Lahti ausgelassen, um fit für die letzten Saisonwettbewerbe in der Heimat zu sein.