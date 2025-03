Riiber winkt zehntes WM-Gold: Aufholjagd in der Rekordliste

Das erste Trondheim-Gold hat er bereits, am Samstag kann Kombinierer-König Jarl Magnus Riiber nachlegen: Ein Triumph im Einzel von der Normalschanze wäre insgesamt sogar der zehnte Titel für den Rekordweltmeister. Damit würde er in der Liste der erfolgreichsten WM-Teilnehmer auf Rang sechs klettern, seit Freitag steht er bereits auf dem neunten Platz.

Der 29-Jährige geht in Trondheim noch dreimal an den Start, in vier Wochen wird er seine Karriere beenden. Die Liste der besten WM-Kombinierer führt er bereits seit zwei Jahren an. - Die erfolgreichsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Nordischen Ski-Weltmeisterschaften (Gold-Silber-Bronze):

1. Marit Björgen (LL/Norwegen/2003-2017) 18 5 3

2. Jelena Wälbe (LL/UdSSR/Russland/1989-1997) 14 3 0

3. Therese Johaug (LL/Norwegen/2007-) 14 2 3

4. Petter Northug (LL/Norwegen/2007-2015) 13 3 0

5. Larissa Lasutina (LL/UdSSR/Russland/1989-2001) 11 3 2

6. Johannes Hösflot Kläbo (LL/Norwegen/2017-) 10 2 1

7. Björn Dählie (LL/Norwegen/1991-1999) 9 5 3

8. Galina Kulakowa (LL/UdSSR/1968-1982) 9 4 4

9. Jarl Magnus Riiber (NK/Norwegen/2019-) 9 3 0

10. Sixten Jernberg (LL/Schweden/1954-1964) 8 3 4

11. Alewtina Koltschina (LL/UdSSR/1956-1968) 8 2 3

12. Thomas Morgenstern (SP/Österreich/2005-2013) 8 2 1

13. Eric Frenzel (NK/Deutschland/2009-2023) 7 8 3

(LL=Skilanglauf, SP=Skispringen, NK=Nordische Kombination)

NORDISCHE KOMBINATION

1. Jarl Magnus Riiber (Norwegen/2019-) 9 3 0

2. Eric Frenzel (Deutschland/2009-2023) 7 8 3

3. Johannes Rydzek (Deutschland/2011-) 6 6 1

4. Bjarte Engen Vik (Norwegen/1995-2001) 5 3 0

5. Jason Lamy Chappuis (Frankreich/2009-2015) 5 0 5

6. Ronny Ackermann (Deutschland/2001-2009) 4 5 1

7. Kenji Ogiwara (Japan/1993-1999) 4 0 1

Ulrich Wehling (DDR/1972-1980) 4 0 1

Johan Gröttumsbraten (Norwegen/1924-1932) 4 0 1

10. Bernhard Gruber (Österreich/2011-2021) 3 3 3