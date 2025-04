Ringen: Niemesch holt mit Bronze erste deutsche EM-Medaille

Luisa Niemesch hat bei der EM in Bratislava für die erste Medaille des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) gesorgt. Die zweimalige Olympia-Teilnehmerin bezwang die Türkin Selvi Ilyasoglu in der Klasse bis 62 Kilo im kleinen Finale um Bronze mit 7:0.

Die gebürtige Karlsruherin Niemesch hatte nach zwei Siegen ihr Halbfinale gegen die Schwedin Johanna Lindborg (4:8) verloren, nutzte am Freitag aber ihre Chance auf eine Medaille.

Bei den Männern unterlag Jello Krahmer (griechisch-römisch bis 130 Kilo) in seinem Halbfinale dem Türken Muhammet Bakir 2:3 und kämpft am Samstag ebenfalls um Bronze. Die EM in der slowakischen Hauptstadt endet am Sonntag.