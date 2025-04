Ringer-EM: Lazogianis kämpft um Gold

Der Schwabe Lucas Lazogianis kämpft bei der Ringer-EM in Bratislava um den Titel. Der WM-Dritte von 2023 trifft im Finale der Gewichtsklasse bis 97 kg im griechisch-römischen Stil am Sonntag auf den Bulgaren Kiril Milow. Jello Krahmer holte am Samstag die zweite Bronzemedaille für den Deutschen Ringer-Bund (DRB).