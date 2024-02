Ringer-EM: Stechele kämpft um Medaillen

Anzeige

Freistilspezialist Niklas Stechele kämpft bei der Ringer-EM in Bukarest um die Medaillen. Der U23-Europameister vom TSV Westendorf hat nach zwei Siegen das Halbfinale in der Gewichtsklasse bis 61 kg erreicht. In der Vorschlussrunde trifft Stechele am Samstagabend auf den Albaner Selimschan Abakarow.

Ebenfalls am Samstagabend kämpft Andre Clarke (65 kg) um die Bronzemedaille. Clarke (Lichtenfels) hat sich in der Hoffnungsrunde durchgesetzt und bekommt es im kleinen Finale mit dem Georgier Goderdsi Desbisaschwili zu tun. Die anderen deutschen Starter kassierten am Samstag frühzeitige Niederlagen.

Bisher holten Luisa Niemesch (Silber) und Anastasia Blayvas (Bronze) die einzigen Medaillen in Bukarest für den Deutschen Ringer-Bund (DRB).

Bei der EM werden keine Tickets für die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) vergeben. Die Qualifikationsturniere finden vom 5. bis 7. April in Baku sowie vom 9. bis 12. Mai in Istanbul statt. Das bisher einzige Olympia-Ticket für den DRB hat Niemesch bei der WM im vergangenen Jahr gelöst.