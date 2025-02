Rodel-WM: Gold und Silber für Langenhan und Loch

WM-Titel für Max Langenhan, WM-Rekord für Felix Loch: Das deutsche Rodel-Team hat bei den Weltmeisterschaften in Whistler ein überragendes und vor allem goldenes Wochenende mit einem Doppelsieg und einem Erfolg in der Teamstaffel gekrönt. Im Einsitzer verteidigte der 25 Jahre alte Langenhan seinen WM-Titel vor Altmeister Loch (35), der mit seiner elften WM-Medaille an der italienischen Rodel-Ikone Armin Zöggeler vorbeizog.