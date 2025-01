Rodeln: Degenhardt/Rosenthal beim Heimweltcup Zweite

Die zweimaligen Doppelsitzer-Weltmeisterinnen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal haben bei Degenhardts Heimweltcup in Altenberg die nächste Podestplatzierung eingefahren. Das Duo landete hinter den amtierenden Weltmeisterinnen Madeleine Egle und Lisa Schulte aus Österreich zum vierten Mal in der laufenden Rodel-Saison auf Rang zwei. Auch in der Gesamtwertung sind Degenhardt/Rosenthal (Altenberg/Winterberg) damit wieder Zweite hinter Egle/Kipp.