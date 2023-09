Ruder-WM: Zeidler fährt nächsten souveränen Sieg ein

Anzeige

Titelverteidiger Oliver Zeidler hat seine Favoritenstellung bei der Ruder-WM in Belgrad mit dem nächsten souveränen Sieg unterstrichen. Der zweimalige Einer-Weltmeister gewann auch sein Viertelfinale ohne Probleme vor dem Neuseeländer Thomas Mackintosh und Ryuta Arakawa aus Japan. Sollte Zeidler im Halbfinale am Freitag den Einzug in den Endlauf schaffen, hätte er zudem bereits das Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris sicher.

Der 27-Jährige gilt als einziger echter Medaillenkandidat des Deutschen Ruderverbandes (DRV) in den zwölf olympischen Bootsklassen. Bei den Titelkämpfen in Serbien wird zudem ein Großteil der Tickets für die Olympischen Spiele vergeben. Der DRV hofft darauf, mit sechs bis sieben Booten die Qualifikation zu schaffen. In den olympischen Klassen werden die ersten Medaillen am Samstag vergeben.