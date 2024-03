Russland setzt Kasparow auf Terrorliste

Anzeige

Russlands Finanzaufsicht hat den früheren Schachweltmeister Garri Kasparow auf seine Liste von "Terroristen und Extremisten" gesetzt. Dies meldet die Nachrichtenagentur AFP. Kasparow ist als politischer Aktivist aktiv und zählt zu den schärfsten Kritikern des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

"Eine Ehre, die mehr über Putins faschistisches Regime aussagt als über mich", schrieb Kasparow, der 1963 in Baku, der Hauptstadt der damaligen aserbaidschanischen Sowjetrepublik geboren wurde, in einer Reaktion bei X. 2005 hatte sich der 60-Jährige als Weltranglistenerster vom Schachsport zurückgezogen.

Seit dem Rückzug widmet er sich mit viel Herzblut und gegen viele Widerstände der Arbeit in der russischen Opposition, zunächst in Russland, später aus dem Exil. Seit 2012 ist Kasparow Vorsitzender des internationalen Rates der Human Rights Foundation, er lebt mit seiner Familie in New York.

Seit dem Tod des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny ist das Putin-Regime wegen des Umgangs mit Oppositionellen noch stärker in Verruf geraten.