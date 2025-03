Rydzek über Bauchplatscher: "Muss ins Alpin-Training"

Johannes Rydzek will nach seinem Sturz beim Gold-Lauf der deutschen Kombinierer künftig häufiger auf die Piste statt in die Loipe gehen. "Ich habe einen Bauchplatscher a la bonne heure gemacht. Da muss ich bei uns im Skiklub doch nochmal ins Alpin-Training gehen", sagte der Oberstdorfer nach dem WM-Triumph der deutschen Mannschaft in Trondheim.