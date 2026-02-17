Rydzek und Gimmler starten im Teamsprint

Das Topduo Laura Gimmler und Coletta Rydzek geht am Mittwoch im Langlauf-Teamsprint der Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina für Deutschland an den Start. Bei den Männer bilden Jakob Moch und Jan Stölben das deutsche Duo. Dies gab der Deutsche Skiverband (DSV) bekannt. Die Qualifikation findet ab 9.45 Uhr, das Finale ab 11.45 Uhr (ZDF und Eurosport) statt.

"Ich darf mit der Coletta da rausgehen und bei Olympia einen Teamsprint mit meiner Freundin und meiner Zimmerkameradin laufen, das wird cool", sagte Gimmler, die am Samstag als Startläuferin in der Staffel noch eingebrochen war: "Ich bin wieder hergestellt und selbstbewusst."

Für die deutsche Langlauf-Auswahl ist die Frauen-Konkurrenz die letzte realistische Medaillenchance. Im Einzelsprint hatten Gimmler und Rydzek die Plätze sieben und acht belegt.

Rydzek/Gimmler hatten Ende Januar im Weltcup die Teamsprint-Generalprobe im Schweizer Goms gewonnen, im März 2025 hatte das Duo bereits in Lahti gesiegt. Beide Male wurde wie nun auch in Val di Fiemme im Skating-Stil gelaufen.

2022 in Peking hatten Victoria Carl und Katharina Hennig Dotzler im damals klassisch gelaufenen Teamsprint sensationell Gold geholt. Carl fehlt nun wegen einer Doping-Suspendierung, Hennig Dotzler gehört im freien Stil nicht zu den Topläuferinnen.