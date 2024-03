Saarbrücken in Play-offs: Franziska lobt Teamgeist

Anzeige

Tischtennis-Nationalspieler Patrick Franziska sieht im Teamgeist bei Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken-TT einen wichtigen Grund für den vorzeitigen Einzug in die Play-off-Runde. "Man sieht, dass es uns allen Spaß macht und es passt - und das sieht man an unseren Ergebnissen", sagte der WM-Dritte im Doppel nach dem entscheidenden 3:0 des Vizemeisters bei den TTF Liebherr Ochsenhausen am Dyn-Mikrofon.

Durch den vierten Sieg nacheinander kann Tabellenführer Saarbrücken in der Tischtennis Bundesliga (TTBL) als erste Mannschaft selbst im Falle von Niederlagen in allen restlichen fünf Hauptrundenspielen nicht mehr aus den vier Endrunden-Rängen fallen. Die drei weiteren Halbfinalisten stehen noch nicht fest.

Vor dem Champions-League-Finalturnier in eigener Halle (31. März/1. April) bedeutet die gesicherte Play-off-Teilnahme für den Titelverteidiger eine fokussiertere Vorbereitung auf den internationalen Saisonhöhepunkt. Auch deswegen sei sein Team über den Erfolg gegen Ochsenhausen "mega happy", sagte Franziska weiter.