Saisonfinale: Dürr jagt Shiffrin

Skirennläuferin Lena Dürr hat zum Abschluss einer durchwachsenen Saison noch einmal eine Podestplatzierung im Blick. Die 33-Jährige liegt im Slalom beim Weltcup-Finale in Sun Valley/USA zur "Halbzeit" auf Platz zwei hinter der überragenden Ski-Königin Mikaela Shiffrin.

Dürrs Rückstand auf Shiffrin vor dem Finale (19.00 Uhr) auf der "Greyhawk"-Piste beträgt 0,59 Sekunden. Die drittplatzierte Schweizerin Wendy Holdener war weitere 0,43 Sekunden langsamer. Emma Aicher (+1,91 Sekunden) hat als Zehnte ebenfalls noch Chancen auf eine Topplatzierung.

Shiffrin peilt ihren 101. Weltcupsieg an, den vierten in dieser für sie wegen eines Sturzes und der dabei erlittenen Verletzung so schwierigen Saison. "Ich habe mich gut gefühlt, besser als erwartet. Mein Skifahren ist sehr kraftvoll, ich bin sehr glücklich", sagte sie.

Für Dürr wäre es nach einem zweiten und zwei dritten Plätzen die vierte "Stockerl"-Fahrt in diesem Winter. Shootingstar Aicher hat zwei Siege und einen zweiten Rang vorzuweisen.

Im Kampf um die kleine Kristallkugel, in den Dürr und Shiffrin nicht mehr eingreifen können, ist noch keine Entscheidung gefallen. Die Führende, Zrinka Ljutic aus Kroatien (515 Punkte), belegt Platz zwölf. Weltmeisterin Camille Rast (Schweiz/474) ist 14., Katharina Liensberger (Österreich/464) als Vierte am besten platziert. Beim Finale gibt es nur für die Top 15 Punkte, sonst werden die Top 30 belohnt.