Sanders verpasst WM-Finale knapp

Manuel Sanders hat das WM-Halbfinale über die 400 m knapp verpasst. Der deutsche Meister lief im Vorlauf in Budapest am Sonntag 45,34 Sekunden, damit fehlte dem Dortmunder eine Zehntel zum Einzug unter die besten 24 Sprinter. Der 25-Jährige war bereits am Vortag über die 4x400m in der Mixed-Staffel zweimal angetreten und hatte dort gemeinsam mit dem Team den siebten Platz erreicht.

"Natürlich war das keine optimale Wettkampfvorbereitung. Das Mixed-Finale war aber das Hauptziel. Das Einzel sollte kein Bonus sein, ich wollte schon ins Halbfinale rennen. Das war aber ein guter Anfang. Es hat sich schon gelohnt", sagte Sanders am ARD-Mikrofon. Er war der erste DLV-Einzelstarter seit 2007 über die 400 m.