Schach-WM: Zweimal Remis am Wochenende

Titelverteidiger Ding Liren und sein Herausforderer Dommaraju Gukesh gehen nach sechs Partien mit einem Unentschieden in den zweiten Ruhetag der Schach-WM in Singapur. Am Samstag und Sonntag trennten sich der Chinese und der Inder remis, beide haben bisher jeweils eine Partie für sich entschieden. Beim Stand von 3:3 ist es noch ein weiter Weg bis zur Entscheidung: Wer zuerst 7,5 Punkte hat, ist Weltmeister.

Am Wochenende agierte Ding erneut abwartend, für Schach-Bundestrainer Jan Gustafsson gar zu zögerlich. "Ich finde es traurig, eine fast gewonnene Stellung so konsequent in ein Remis abzuwickeln", analysierte Gustafsson am Samstag.

Und auch am Tag darauf bot Ding (32) seinem Gegner früh ein Remis an. Doch Gukesh (18) schlug die dreimalige Stellungswiederholung aus - und geriet in Schwierigkeiten. Ding verpasste es aber erneut, diesen Vorteil auszunutzen. Am Montag steht nun der zweite Ruhetag an, am Dienstag geht es mit einer Weiß-Partie von Gukesh weiter.

Gespielt wird in Singapur bis zum 15. Dezember. In maximal 14 klassischen Partien treten Ding und Gukesh gegeneinander an. Ein Sieg gibt einen Punkt, ein Remis 0,5 Punkte. Steht es 7:7, geht es in den Tiebreak in immer kürzer werdenden Zeitformen.