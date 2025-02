Schlafloser Duda: Als Papa aus dem Rhythmus

An das neue Leben als Tischtennis-Papa muss sich Benedikt Duda noch gewöhnen. "Ich bin seit vier Wochen Papa eines Sohnes, des kleinen Milan, und schlafe im Moment nicht richtig", verriet der EM-Zweite nach seinem Doppel-Aus beim WTT Singapore Smash: "Es dauert wohl noch ein bisschen, bis ich mich an alle Umstellungen gewöhnt habe."

Im Einzel war Duda gleich in der ersten Runde mit 0:3 an seinem Nationalteamkollegen Ricardo Walther gescheitert. Im Doppel an der Seite von Dang Qiu verlor der 30-Jährige vom TTC Schwalbe Bergneustadt im Viertelfinale dann chancenlos mit 0:3 gegen die Europameister-Brüder Alexis und Félix Lebrun aus Frankreich.

"Die Lebruns haben solide gespielt, aber das war heute einfach kein gutes Spiel – ich war sehr schlecht. Ich bin etwas aus meinem gewohnten Rhythmus", gab Duda offen und ehrlich zu. Aber eben aus sehr erfreulichem Grunde.