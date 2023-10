Schneider und Rees starten beim "Biathlon auf Schalke"

Anzeige

Die deutschen Hoffnungsträger Roman Rees und Sophia Schneider werden beim 20. "Biathlon auf Schalke" gemeinsam an den Start gehen. Bei der am 28. Dezember ausgetragenen World Team Challenge in Gelsenkirchen bildet das Duo eines der beiden deutschen Teams. "Ich fühle mich geehrt, Deutschland beim Jubiläum zu vertreten", sagte der WM-Zehnte Rees.

Das zweite deutsche Team soll in Kürze nominiert werden. Für den bislang letzten deutschen Sieg hatten 2016 Simon Schempp und Vanessa Hinz gesorgt.

Schneider hatte bereits 2017 beim Junioren-Wettkampf der World Team Challenge überzeugt. "Ich kann mich noch gut an mein erstes Rennen in der Veltins-Arena erinnern. Jetzt gehe ich als Team 1 für Deutschland an den Start und das auch noch beim Jubiläum", sagte die 26-Jährige, die im vergangenen Winter ihr Debüt im Weltcup gegeben hatte.