Schuster traut Paschke Tourneesieg zu: "Hat das Zeug dazu"

Der frühere Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster traut seinem alten Schützling Pius Paschke den Sieg bei der Vierschanzentournee (29. Dezember bis 6. Januar) zu. "Grundsätzlich hat er das Zeug dazu. Der bisherige Leistungsnachweis von Pius ist so immens, dass er definitiv alle Möglichkeiten hat", sagte Schuster bei Eurosport. Sven Hannawald war vor 23 Jahren der bislang letzte deutsche Tournee-Sieger.

Schuster hatte den heute 34 Jahre alten Paschke 2017 als Spätberufenen fix ins Weltcup-Team geholt. Seit rund einem Jahr springt Paschke ganz vorne in der Weltspitze mit und führt nach drei Saisonsiegen in den ersten sechs Springen derzeit den Gesamtweltcup an.

"Eine Sache ist für ihn im Kopf aber nicht leicht zu bewältigen: Bisher ist er noch nicht viele Tourneen gesprungen", sagte Schuster: "Wenn man aber mit dem Gelben Trikot nach Oberstdorf kommt - warum sollte man es dann nicht schaffen?"

Schuster, der mittlerweile im Nachwuchsbereich des Deutschen Skiverbandes sowie als Eurosport-Experte tätig ist, hofft auf einen Leistungsschub der weiteren DSV-Adler - was dann auch Paschke dienlich sein könnte. "Es würde ihm natürlich helfen, wenn Andreas Wellinger und Karl Geiger noch in Form kommen würden. Wenn wir einen deutschen Sieger sehen wollen, wäre es von Vorteil, wenn der Druck nicht auf zwei Schultern, sondern auf mehreren verteilt ist", sagte Schuster.