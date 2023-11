Schwimm-Kurzbahn-DM: Wellbrock beim Saisonstart geschlagen

Anzeige

Florian Wellbrock hat bei seinem ersten Start seit der WM vor knapp vier Monaten eine Niederlage kassiert. Der Schwimm-Olympiasieger musste sich bei der Kurzbahn-DM in Wuppertal über 800m Freistil in 7:36,93 Minuten mit Rang zwei hinter Sven Schwarz (Hannover) begnügen. Dem U23-Europameister gelang in 7:34,05 Minuten eine Weltjahresbestzeit.

Für Wellbrock war es die Rückkehr ins Becken nach dem Auf und Ab in Fukuoka. Bei den Titelkämpfen in Japan hatte er im Freiwasser über fünf und zehn Kilometer souverän Gold gewonnen, anschließend über 800 und 1500 m Freistil jedoch völlig überraschend die Finalläufe verpasst.

Eine weitere Weltjahresbestleistung steuerte am Samstag Isabel Gose über 1500m Freistil bei. Nach einem einsamen Rennen schlug die WM-Sechste aus Magdeburg nach 15:25,50 Minuten an, mehr als 45 Sekunden vor Julia Ackermann (Chemnitz). Aus deutscher Sicht war nur Sarah Wellbrock mit ihren 15:18,01 im Jahr 2019 jemals schneller.