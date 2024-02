Schwimm-WM: Köhler mit deutschem Rekord ins Finale

Anzeige

Mit ihrem zweiten deutschen Rekord des Tages hat Kurzbahn-Europameisterin Angelina Köhler bei der Weltmeisterschaft in Doha das Finale über 100 m Schmetterling erreicht. Die 23-Jährige zog am Sonntag als Halbfinalschnellste 56,11 Sekunden in den Endlauf am Montag (17.09 Uhr MEZ) ein und blieb dabei drei Zehntelsekunden unter ihrer Bestzeit, die sie am Morgen im Vorlauf aufgestellt hatte.

"Ich liebe einfach das Becken hier, ich bin perfekt vorbereitet", sagte Köhler. "Die harte Arbeit zahlt sich so langsam aus." Sie könne mithalten und ihre Stärken besser ausspielen auf der Rückbahn: "Das zeigt sich jetzt, wenn die Kicks besser wurden, dann schwimme ich den anderen auf der zweiten Bahn davon. Das ist einfach ein geiles Gefühl."