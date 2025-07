Schwimm-WM: Pfeif erreicht Turm-Finale

Vize-Europameisterin Pauline Pfeif ist bei der Schwimm-WM in Singapur in das Turm-Finale eingezogen und kann von einer Medaille träumen. Die 23-Jährige aus Berlin sprang im Halbfinale mit 340,75 Punkten auf Platz drei. Damit qualifizierte sie sich für die Endrunde der besten zwölf Athletinnen, die am Donnerstagmittag (12.15 Uhr MESZ) stattfindet.