Schwimm-Wunderkind Yu: Asienrekord mit 13 Jahren

Das chinesische Schwimm-Wunderkind Yu Zidi sorgt weiter für Furore. Die inzwischen 13-Jährige, die im Sommer in Singapur als jüngste Medaillengewinnerin in der WM-Geschichte Diskussionen ausgelöst hatte, stellte bei den Nationalspielen in Shenzhen in 2:07,41 Minuten einen Asienrekord über 200 m Lagen auf. Schneller war in diesem Jahr nur die kanadische Weltrekordlerin Summer McIntosh.

Damit unterbot die Schülerin die alte Bestmarke von Ye Shiwen, die als 15-Jährige bei den Olympischen Spielen 2012 in London für Aufsehen gesorgt hatte. Bei ihrem Triumph über 400 m Lagen in Weltrekordzeit war Ye auf der letzten Bahn schneller geschwommen als der US-Olympiasieger Ryan Lochte.

Yu hatte bei der WM in Singapur als Zwölfjährige die Bronzemedaille erhalten, weil sie im Vorlauf für die chinesische 4x200-m-Freistilstaffel geschwommen war. Im Finale kam sie nicht mehr zum Zug. Damit war Yu die Jüngste auf dem Podest bei einem großen internationalen Schwimmwettkampf seit 1936. Damals hatte die zwölfjährige Dänin Inge Sörensen bei den Olympischen Spielen in Berlin Bronze über 200 m Brust gewonnen. Zuvor hatte Yu als Vierte über 200 m Lagen Bronze nur um sechs Hundertstelsekunden verpasst.

Die Chinesin war mit einer Sondergenehmigung am Start, denn eigentlich müssen Schwimmerinnen und Schwimmer bei der WM bis zum Ende des Jahres mindestens 14 Jahre alt sein. Kritik daran hatte unter anderem DSV-Sportchef Christian Hansmann geäußert: "Ein Mädchen mit zwölf vor eine WM-Kulisse mit 5000 Zuschauer zu setzen, mit dem hohen Druck der Medien, der Trainer, halte ich für viel zu früh. Sie hat schon sehr viele Trainingskilometer in den Armen und Beinen, und das mit zwölf, wenn sie voll im Wachstum ist. Ich frage mich, was mit 18 oder 20 mit ihr ist."