Schwimmen: Braunschweig knackt Olympianorm

Rückenschwimmer Ole Braunschweig hat kurz vor den Deutschen Meisterschaften die Einzelnorm für die Olympischen Spiele geknackt. Der 26-Jährige lag am Samstag bei den Berlin Swim Open in 53,48 Sekunden über 100 m Rücken unter den für Paris benötigten 53,74 Sekunden. Wenig später gewann Braunschweig auch das Finale am Abend.

"Das freut mich natürlich", sagte Braunschweig und fügte mit Verweis auf die nationalen Titelkämpfe (25. bis 28. April) in der Hauptstadt an: "Jetzt will ich nächsten Donnerstag aber unbedingt noch zwei Topzeiten ins Becken packen."

Am Freitag hatte sich bereits Freistilschwimmer Josha Salchow bei dem Event in der Hauptstadt mit deutschem Rekord über 100 m die Olympianorm gesichert. Der 24-Jährige aus Heidelberg, der in Australien trainiert, unterbot in 47,85 Sekunden die zwei Jahre alte Bestmarke von Rafael Miroslaw um sieben Hundertstel.