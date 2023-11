Segeln: Herrmann in transatlantische Regatta gestartet

Anzeige

Hochseesegler Boris Herrmann ist auf der Malizia-Seaexplorer in die transatlantische Regatta "Transat Jacques Vabre" gestartet. Gemeinsam mit Co-Skipper Will Harris will der 42-Jährige in den kommenden zwölf bis 14 Tagen von der französischen Hafenstadt Le Havre die 3750 Seemeilen (6945 Kilometer) zur karibischen Insel Martinique zurücklegen.

Der Start des Rennens war ursprünglich für den 29. Oktober vorgesehen gewesen, wurde aufgrund des Orkans "Ciaran" aber verschoben. Herrmann, in diesem Jahr Zweiter beim Ocean Race, startet in der IMOCA-Klasse und tritt mit der Malizia gegen 39 andere Boote an.

"Die Wettervorhersage ist jetzt etwas normaler als in den letzten zehn Tagen", sagte Herrmann: "Es stehen uns noch einige große Herausforderungen bevor. Ungefähr zwei Tage nach Beginn des Rennens werden wir wahrscheinlich Böen von 45 Knoten sehen."