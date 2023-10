Shiffrin bei Gut-Behrami-Sieg Sechste - Aicher weit zurück

Anzeige

Ski-Königin Mikaela Shiffrin hat ihren 89. Weltcupsieg zum Saisonstart klar verpasst. Die 27 Jahre alte Amerikanerin musste sich beim Riesenslalom in Sölden mit Rang sechs zufrieden geben. Shiffrin hatte auf die Siegerin Lara Gut-Behrami aus der Schweiz 1,38 Sekunden Rückstand.

Gut-Behrami lag bei ihrem 38. Weltcupsieg winzige 0,02 Sekunden vor der Italienerin Federica Brignone, die nach dem ersten Lauf geführt hatte. Dritte wurde die Slowakin Petra Vlhova (+0,14). Shiffrin hatte als Fünfte schon im ersten Durchgang einigen Rückstand.

Die Rekordweltcupsiegerin strebt in diesem Winter den Gewinn ihrer sechsten großen Kristallkugel an. Das halbe Dutzend hat bislang nur die Österreicherin Annemarie Moser-Pröll geschafft.

Emma Aicher, einzige deutsche Starterin, hatte sich als 41. mit satten 5,15 Sekunden Rückstand zur Spitze nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. "Klar hätten wir uns mehr erwartet. Wenn wir so fahren, sind wir einfach nicht konkurrenzfähig. Man muss aktiver und mit mehr Risiko fahren, wenn du mithalten willst. Das ist bitter", klagte DSV-Sportvorstand Wolfgang Maier. "Ich hatte im Steilhang einen Fehler und habe danach nicht mehr so sehr den Rhythmus gefunden", meinte Aicher.

Am Sonntag (10.00 und 13.00 Uhr/Eurosport und ZDF) starten auch die Männer in Sölden mit einem Riesenslalom in die neue Saison. Anton Grammel, Fabian Gratz und Jonas Stockinger sind für den deutschen Skiverband dabei. Parallel-Weltmeister Alexander Schmid und Stefan Luitz fehlen verletzt.