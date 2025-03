Sieg und Tochter: Olympiasieger Kukuk mit doppelter Freude

Olympiasieger Christian Kukuk hat einen unvergesslichen Tag erlebt. Am Samstagmorgen brachte seine Partnerin Veronica Tracy das erste Kind der beiden zur Welt - am Abend gewann der Springreiter mit Olympiapferd Checker zum zweiten Mal in Folge den Grand Prix in Wellington/USA. Anschließend fühlte sich der 35-Jährige wie im siebten Himmel.

"Ich freue mich natürlich über diesen Sieg. Aber die Geburt meiner Tochter heute morgen war definitiv noch großartiger", schwärmte Kukuk nach dem Sieg beim mit 750.000 Dollar dotierten Springen: "Das zwei so großartige Dinge an einem Tag passieren, kann man sich ja gar nicht ausmalen. Das ist schon alles sehr besonders. Diesen Tag werde ich wohl nie vergessen."

Bei Olympia in Paris hatte Kukuk mit Checker, einem Schimmel-Wallach aus dem Besitz des langjährigen Fußball-Nationalspielers Thomas Müller, überraschend Gold gewonnen. Seine Freundin hatte ihn kurz zuvor über ihre Schwangerschaft informiert.

In Wellington setzte sich der Reiter aus Riesenbeck mit Checker vor der US-Amerikanerin Laura Kraut durch. In einem Umlauf mit Stechen blieb das Paar fehlerfrei. Nach dem Sieg richtete sich Kukuk gleich an seine Liebste: "Veronica, ich liebe dich. Ich bin so schnell da wie es geht."