Silber: Gose sichert sich über 800 m dritte WM-Medaille

Europameisterin Isabel Gose hat bei der Schwimm-WM in Doha auf ihrer dritten Strecke ihre dritte Medaille gewonnen. Die 21 Jahre alte Magdeburgerin sicherte sich am Samstag in persönlicher Bestzeit von 8:17,53 Minuten über 800 m Freistil Silber sowie ein weiteres Ticket für die Olympischen Spiele in Paris.

"Ich bin so sauer, es war so knapp", sagte Gose: "Ich kriege so eine Chance nie wieder, es ist einfach traurig."

Gold gewann in Abwesenheit der amerikanischen Titelverteidigerin Katie Ledecky die italienische Doppel-Europameisterin und Olympiadritte Simona Quadarella, die im packenden Endspurt nur neun Hundertstelsekunden vor Gose anschlug. Bronze ging an Erika Fairweather aus Neuseeland.

Gose hatte zuvor über 400 und 1500 m Freistil in Katar jeweils Bronze gewonnen und sich damit auf beiden Strecken bereits für Olympia qualifiziert.