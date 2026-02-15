Skeleton: Grotheer beendet seine Karriere

Skeleton-Pilot Christopher Grotheer hat gleich nach seinem letzten Rennen bei den Winterspielen das Ende seiner höchst erfolgreichen Karriere verkündet. Der Olympiasieger von 2022 gewann auch im Cortina Sliding Centre noch einmal Medaillen auf der größten Bühne, holte jeweils Bronze im Einzel und im Mixed-Team. "Für mich war es das letzte Rennen. Es ist immer noch hart, das zu sagen, aber das war mein Karriereende", sagte Grotheer in der ARD.

Der 33-Jährige belegte zum Abschluss am Sonntagabend mit seiner langjährigen Weggefährtin Jacqueline Pfeifer Platz drei hinter den britischen Siegern Tabitha Stoecker/Matt Weston und den Teamkollegen Axel Jungk/Susanne Kreher. "Ich hatte gestern noch die Eingebung: Ich habe mit Jacqueline zusammen angefangen, und jetzt geht es halt zu Ende", sagte Grotheer mit Tränen in den Augen.

Der Sportler aus Oberhof war in seiner Skeleton-Karriere ein Spätstarter. Bereits 2012 debütierte er im Weltcup, erst in der zweiten Hälfte seiner Karriere begann er, große Erfolge einzufahren - tat dies dann aber sehr eifrig. Neben seinen drei Olympia-Medaillen gewann er seit 2019 insgesamt sieben WM-Titel in Einzel- und Teamwettbewerben.