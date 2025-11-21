Skeleton: Grotheer bei Cortina-Premiere nur 15.

Deutschlands Skeleton-Goldhoffnung Christopher Grotheer ist rund drei Monate vor den Olympischen Winterspielen in Cortina d'Ampezzo noch weit von seiner Topform entfernt. Beim Weltcup-Auftakt auf der komplett erneuerten Olympia-Bahn in Norditalien landete der 33-Jährige nur auf Rang 15, zu Tagessieger Matt Weston aus Großbritannien fehlten 0,79 Sekunden.

Als bester deutscher Pilot belegte Junioren-Weltmeister Lukas Nydegger einen starken vierten Platz (+0,23 Sekunden). Der WM-Dritte Axel Jungk wurde knapp dahinter Sechster (+0,34), Felix Keisinger erreichte den 13. Rang (+0,58).

Aufgrund eines in der Vorbereitung erlittenen leichten Muskelfaserrisses war der dreimalige Einzel-Weltmeister Grotheer mit Trainingsrückstand nach Cortina gereist. Zum Auftakt verlor der Peking-Olympiasieger vom BRC Thüringen nun vor allem am Start in beiden Durchgängen wichtige Zehntel auf die Konkurrenz.

"Wegen der Verletzung habe ich es mit den Startzeiten locker gemacht. Dafür war das voll okay", sagte Grotheer: "Aber wenn ich oben schon hinterher bin und dann in dem flachen Stück noch rutsche, dann kann ich es nicht rausfahren. Ich bin aber positiv gestimmt, dass das dann zu Olympia besser wird."

Ab 13.00 Uhr beginnt auch für die deutschen Frauen um Peking-Goldmedaillengewinnerin Hannah Neise die neue Saison. Am Abend folgt dann noch die Team-Entscheidung (18.00 Uhr).