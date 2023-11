Skeleton: Grotheer gewinnt Auftakt in Peking

Anzeige

Skeleton-Olympiasieger Christopher Grotheer hat zum Auftakt der neuen Saison ein Ausrufezeichen gesetzt und seinen fünften Weltcup-Sieg gefeiert. Der 31-Jährige gewann am Freitag auf der Olympiabahn in Yanqing mit 0,43 Sekunden Vorsprung vor dem Lokalmatadoren Wenhao Chen und präsentierte sich dabei in bestechender Frühform. Dritter wurde der Chinese Wengang Yan, der nach dem ersten Durchgang noch geführt hatte.

Grotheer hatte sich zum Start des neuen Winters eigentlich als Jäger gesehen, da er zum Ende der vergangenen Saison bei der WM in St. Moritz nur Zehnter geworden war. Dazu war die Vorbereitung des deutschen Teams in der Heimat gestört, die deutschen Bahnen waren aus Umweltschutzgründen erst später als üblich vereist worden. In Peking sicherte ihm ein famoser zweiter Lauf den Sieg.