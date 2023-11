Skeleton: Grotheer und Hermann siegen in Peking

Anzeige

Deutscher Doppelsieg in Yanqing: Skeleton-Olympiasieger Christopher Grotheer und Tina Hermann haben zum Auftakt der neuen Weltcup-Saison jeweils ein Ausrufezeichen gesetzt und ihre Rennen auf der Olympiabahn von 2022 gewonnen. Grotheer siegte am Freitag in Yanqing mit 0,43 Sekunden Vorsprung vor dem Lokalmatadoren Wenhao Chen und präsentierte sich dabei in bestechender Frühform.

Dritter wurde der Chinese Wengang Yan, der nach dem ersten Durchgang noch geführt hatte. "Das war ein perfekter Start. Ich bin überglücklich, dass es geklappt hat mit dem Sieg", sagte Grotheer: "Man kann auf jeden Fall sagen, dass das meine Bahn ist."

Einige Stunden später startete auch Hermann erfolgreich in den neuen Winter. Die Gesamtweltcupsiegerin der Vorsaison fuhr im zweiten Lauf noch vom zweiten auf den ersten Rang vor und ließ die Chinesin Dan Zhao hauchdünn (+0,02) hinter sich. Für die siebenmalige Weltmeisterin war es bereits der 17. Weltcup-Sieg ihrer Karriere. Weltmeisterin Susanne Kreher (+0,48) verpasste das Podium knapp und wurde Vierte.

Der Gesamtweltcupsieger Grotheer, der letztes Jahr in Peking seinen größten Karriereerfolg gefeiert hatte, hatte sich zum Start des neuen Winters eigentlich als Jäger gesehen, da er zum Ende der vergangenen Saison bei der WM in St. Moritz nur Zehnter geworden war. Dazu war die Vorbereitung des deutschen Teams in der Heimat gestört, die deutschen Bahnen waren aus Umweltschutzgründen erst später als üblich vereist worden. In Peking sicherte ihm ein famoser zweiter Lauf den Sieg.