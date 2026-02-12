Skeleton: Jungk und Grotheer zur Halbzeit auf Medaillenkurs

Die deutschen Skeleton-Piloten Axel Jungk und Christopher Grotheer liegen beim vom Ausschluss des Ukrainers Wladyslaw Heraskewytsch überschatteten Olympiarennen in Cortina d'Ampezzo zur Halbzeit auf Medaillenkurs. Jungk (34), Olympiazweiter in Peking vor vier Jahren, hat als Zweiter 0,30 Sekunden Rückstand auf den britischen Weltmeister und Gesamtweltcupsieger Matt Weston. Peking-Olympiasieger Grotheer (33) ist Dritter (+0,46).

Auch Olympiadebütant Felix Keisinger (28) hat als Sechster (+0,88) noch Chancen auf Edelmetall. "Ich denke, ich kann Matt morgen schon noch ärgern", sagte Jungk selbstbewusst und zeigte sich sehr zufrieden. Weston, der fünf von sieben Weltcuprennen in dieser Saison gewann und sein Ausnahmekönnen unterstrich, ist der große Topfavorit im Cortina Sliding Centre.

Der Oberhofer Grotheer war nach einem schwierigen Saisonstart in guter Form nach Norditalien gereist und kämpfte sich mit einem starken zweiten Lauf von Platz vier einen Rang nach vorne. "Es ist eine gute Ausgangsposition", betonte Grotheer, der am Freitag angreifen will: "Ich habe Bock. Es könnte nach vorne ein bisschen näher sein. Aber es war ein guter Tag."

Die deutschen Skeletonis wollen an den Erfolg von Peking 2022 anknüpfen, als beide Olympiasiege und drei von sechs Medaillen an die Athletinnen und Athleten des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD) gingen. In Cortina wird erstmals auch eine Entscheidung im Mixed-Team ausgefahren. Im Einzel der Männer fällt die Entscheidung am Freitagabend ab 19.30 Uhr in zwei weiteren Läufen.

Nicht am Start war der WM-Vierte Heraskewytsch. Der Ukrainer hatte darauf beharrt, einen Helm mit den Porträts von im Krieg von russischen Soldaten getöteten Sportlern aus der Ukraine zu tragen. Daraufhin wurde er vom Wettkampf ausgeschlossen, da das Internationale Olympische Komitee (IOC) einen Verstoß gegen die Olympischen Charta sieht.