Ski: Abfahrt in la Thuile abgesagt

Die für Donnerstag angesetzte Abfahrt der alpinen Skirennläuferinnen im italienischen La Thuile ist abgesagt worden. Das gab der Weltverband FIS am Mittwoch bekannt. Weil auch das zweite Training wegen Nebels nicht stattfinden konnte, blieb der Rennjury keine andere Wahl. Grund: Vor einem Abfahrtsrennen muss mindestens ein Trainingslauf gefahren werden.

Stattdessen findet in den italienischen Alpen am Donnerstag und am Freitag (beide 11.00 Uhr/ZDF und Eurosport) jeweils ein Super-G statt. Zudem ist der Samstag als Reservetag eingeplant, sollte das Wetter weitere Verschiebungen nötig machen.