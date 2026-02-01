Ski Alpin: Von Allmen gewinnt letzte Abfahrt vor Olympia

Weltmeister Franjo von Allmen hat sich beim letzten Weltcup-Rennen vor den Olympischen Spielen als Anwärter auf eine Medaille in Bormio positioniert. Bei der Abfahrt in Crans-Montana fuhr der 24 Jahre alte Schweizer in überlegener Manier zu seinem zweiten Saisonsieg. Das Olympia-Rennen in der alpinen Königsdisziplin findet am kommenden Samstag (11.30 Uhr/ARD und Eurosport) statt.

Von Allmen siegte überlegen vor Dominik Paris aus Italien (+0,65 Sekunden). Der Südtiroler fuhr erst zum zweiten Mal in dieser Saison auf das Podest, gehört aber beim Kampf um die Olympia-Medaillen zu den Favoriten. Mit sieben Weltcupsiegen, davon fünf in der Abfahrt und zwei im Super-G, ist er Rekordsieger auf der "Stelvio" in Bormio. Crans-Montana, sagte er im ZDF, "ist nicht so meine Piste, Bormio ist schon was anderes."

Nicht in Bormio am Start sein wird Luis Vogt, der in Kitzbühel einen hervorragenden achten Rang belegt hatte. Auf der "Piste Nationale", wo im kommenden Jahr um WM-Medaillen gefahren wird, fuhr er als bester Deutscher auf Rang 18 (+1,60). Der für Olympia nominierte Simon Jocher belegte Rang 21 (+1,73).

Bei der Generalprobe im WM-Ort von 2027, wo vor dem Rennen der Opfer der Brandkatastrophe in der Neujahrsnacht mit einer Schweigeminute gedacht wurde, fuhr der Amerikaner Ryan Cochran-Siegle auf Rang drei (+0,70). Der Schweizer Weltcup-Dominator Marco Odermatt wurde Vierter (+0,79). "Franjo ist auf dieser Strecke nur schwer zu schlagen", sagte er über seinen Teamkollegen im ZDF.