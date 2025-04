Ski: Brignone schwer gestürzt

Die italienische Skirennläuferin Federica Brignone hat sich bei den nationalen Meisterschaften am Donnerstag womöglich eine schwere Verletzung zugezogen. Die Gesamtweltcupsiegerin stürzte im zweiten Lauf des Riesenslaloms in Val di Fassa schwer und musste laut Medienberichten per Hubschrauber in ein nahes Krankenhaus gebracht werden. Nähere Infos über ihren Gesundheitszustand lagen zunächst nicht vor.

Die 34 Jahre alte Brignone hatte in den abgelaufenen Saison den Weltcup dominiert und sich mit insgesamt zehn Siegen die große Kristallkugel sowie Siege in der Abfahrts- und Riesenslalom-Wertung gesichert. Bei der WM in Saalbach-Hinterglemm gewann sie Gold im Riesenslalom und Silber im Super-G.