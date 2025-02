Ski-WM: Aicher auch im zweiten Abfahrtstraining schnell

Skirennläuferin Emma Aicher hat auch im zweiten Training für die WM-Abfahrt am Samstag (11.30 Uhr/ARD und Eurosport) eine gute Leistung gezeigt. Die 21-Jährige, die beim ersten Beschnuppern der Strecke am Dienstag Rang vier belegt hatte, fuhr am Mittwoch die achtbeste Zeit. Aicher lag 1,35 Sekunden hinter Miriam Puchner aus Österreich, Zweite bei Olympia 2022. Breezy Johnson (USA) belegte erneut Rang zwei (+0,73 Sekunden).

Kira Weile-Winkelmann (+1,91) verbesserte sich im Vergleich zum Vortag von Rang 28 auf Rang 16: "Es gibt auf jeden Fall noch Potenzial", sagte sie im Anschluss und gab als Devise aus: "Fokussiert bleiben, entspannt bleiben, auch wenn die Trainings jetzt nicht nach Wunsch verlaufen gerade." Gleiches gilt wohl für Lindsey Vonn (USA), die erneut abgeschlagen diesmal nur auf Rang 29 kam (+3,13).

Als erster Wettbewerb der Frauen steht in Saalbach-Hinterglemm am Donnerstag (11.30 Uhr/ARD und Eurosport) zunächst der Super-G auf dem Programm. "Im Super-G lief es zuletzt ja ganz gut", sagte Weidle-Winkelmann, die ihre besten Saisonergebnisse (6./8.) in diesem Winter in der zweitschnellsten alpinen Disziplin erzielte. "Ich freue mich", betonte die 26-Jährige, "auch wenn ich nur eine Außenseiterrolle habe".