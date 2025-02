Ski-WM: DSV-Starter im ersten Training weit zurück

Die deutschen Skirennläufer haben im ersten Training für die WM-Abfahrt am Sonntag nicht mit den Besten mithalten können. Luis Vogt, Romed Baumann und Simon Jocher kamen auf der 2918 Meter langen "Schneekristall"-Piste mit etwas mehr als 2,4 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Ryan Cochran-Siegle (USA) ins Ziel am Fuße des Zwölferkogels. Sie belegten damit geschlossen die Plätze 23, 24 und 25.

Die arg gebeutelte Ski-Nation Österreich schöpft derweil neue Hoffnung für die Heim-WM. Nachdem Mirjam Puchner, 2022 Olympiazweite im Super-G, am Mittwoch zunächst die beste Zeit im zweiten Training für die Abfahrt am Samstag gefahren war, ließen kurz darauf auch ihre Teamkollegen im ersten Probelauf für ihr Rennen am Sonntag (jeweils 11.30 Uhr/jeweils ARD und Eurosport) aufhorchen.

Hinter Cochran-Siegle fuhr der zuletzt angeschlagene große Hoffnungsträger Vincent Kriechmayr auf den zweiten Rang (+0,65 Sekunden) vor Stefan Babinsky (+0,95). Gleich dahinter folgten die Schweizer Stefan Rogetin (+1,01) und Marco Odermatt (+1,05). "Ich hatte ein paar Probleme", sagte Kriechmayr, Doppel-Weltmeister von 2021, über sein lädiertes Knie, "aber das ist nicht so tragisch".

Vor den WM-Abfahrten stehen am Donnerstag (Frauen) und Freitag (Männer) zunächst die Super-G-Rennen an (jeweils 11.30/ARD und Eurosport)