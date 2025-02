Ski-WM: DSV-Trio hat noch Luft nach oben

Die deutscher Skirennläufer haben für die WM-Abfahrt am Sonntag in Saalbach-Hinterglemm noch Luft nach oben. Der angeschlagene Simon Jocher (Garmisch) belegte im zweiten Training als Bester des DSV-Trios Rang 24. Sein Rückstand auf Ryan Cochran-Siegle (USA), der wie am Vortag Schnellster war, betrug 1,77 Sekunden.

Romed Baumann (Kiefersfelden) belegte Rang 27 (+1,88 Sekunden), Luis Vogt (Garmisch) Rang 29 (+1,97). Neben Cochran-Siegle, bei Olympia 2022 Zweiter im Super-G, positionierten sich auch der Schweizer Franjo van Allmen (+0,43) und der Italiener Mattia Casse (+0,44) als Anwärter auf die Medaillen.

Am Freitag (11.30 Uhr/ARD und Eurosport) bestreiten die Abfahrer zunächst den Super-G. Am Samstag haben sie die Möglichkeit, am dritten Abfahrtstraining teilzunehmen.