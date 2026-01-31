Skibergsteigen: Deutschen misslingt Olympia-Generalprobe

Skibergsteigerin Tatjana Paller hat bei der Olympia-Generalprobe das Finale der besten sechs Starterinnen verpasst. Die 30 Jahre alte WM-Dritte aus Starnberg scheiterte beim Sprint-Weltcup in Boi Tall in den spanischen Pyrenäen als Fünfte ihres Halbfinallaufs. Den Sieg im Finale der besten sechs holte sich überlegen die große Goldfavoritin Emily Harrop aus Frankreich.

Der ebenfalls für Olympia qualifizierte Finn Hösch scheiterte nach einer starken Leistung in der Qualifikation, bei der er Rang neun erreicht hatte, dagegen gleich in der ersten K.o.-Runde. In seinem Viertelfinale kam der U23-Weltmeister aus Starnberg nicht über einen fünften Rang in seinem Lauf hinaus.

Skibergsteigen steht bei den kommenden Olxympischen Spielen erstmals im Programm. Ausgetragen werden auf der Stelvio in Bormio die Sprint-Variante und ein Mixed-Wettbewerb.