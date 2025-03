Skicross: Wilmsmann in Georgien auf dem Podest

Skicrosser Florian Wilmsmann ist beim Weltcup in Gudauri aufs Podest gerast. Im Finale in Georgien musste sich der 29-Jährige am Samstag nur Reece Howden aus Kanada geschlagen geben. Da Spitzenreiter Simone Deromedis (Italien) Dritter wurde, verkürzte Verfolger Wilmsmann seinen Rückstand im Gesamtweltcup auf 99 Punkte.