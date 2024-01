Skilanglauf: Hennig Achte, Carl mit Sturzpech

Anzeige

Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig hat ihre dritte Podestplatzierung im Weltcup trotz einer erneut starken Leistung verpasst. Beim Massenstartrennen von Goms (Schweiz) über 20 km im freien Stil belegte die 27-Jährige aus Oberwiesenthal beim Sieg von Weltcup-Spitzenreiterin Jessie Diggins aus den USA Rang acht.

Hennig hatte in ihrer schwächeren Stilart lange an der Spitze mitgehalten, erst in der Schlussphase konnte sie das Tempo an der Spitze nicht mehr mitgehen. Letztlich hatte sie 15,9 Sekunden Rückstand auf Diggins, die sich im Zielsprint vor der Schwedin Frida Karlsson (+0,6) ihren vierten Saisonsieg sicherte. Dritte wurde die Schweizerin Nadine Fähndrich (+2,0).

Hennig hat von ihren bisherigen zehn Podestplätzen in Einzelrennen neun im klassischen Stil erreicht. Zuletzt war die Sächsin beim Heimspiel in Oberhof Zweite im Klassik-Zwanziger geworden.

Olympiasiegerin Victoria Carl landete in ihrer stärkeren Stilart auf Platz elf (+21,6). Die Thüringerin, die lange an der Spitze mitgelaufen war, fiel nach einem Sturz auf einer Abfahrt rund sechs Kilometer vor dem Ziel zurück und schaffte nicht mehr den Sprung nach ganz vorne.

Schon am Samstag im Sprint hatte die 28-Jährige Pech gehabt, als sie nach einem Stockbruch im Viertelfinale ausschied.